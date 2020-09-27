Kim Kardashian'dan skandal Azerbaycan paylaşımları! Küstah çağrı: Türkiye'yi uyarın

Ahlaksız görüntüleriyle bilinen Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Azerbaycan'ı suçlayan paylaşımlar yapması büyük tepki topladı.

Ermenistan'ı methetti!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımlarda bulunan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını ileri sürdü. Azerbaycan'a saldırarak ateşkesi bozan ve sivilleri şehit eden Ermenistan için övgü dolu ifadeler kullanan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar olduğu şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Saldırıya uğrayan Azerbaycan'ı suçladı!

Ermenistan'ın Karabağ işgaline ses çıkarmayan Kim Kardashian, Ermenistan'ın nedensiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürerek Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini iddia etmeye kalktı.

Küstah çağrı: Türkiye'yi uyarın, silah vermesin

Kardashian paylaşımında; Bakü'ye saldırgan güç kullanımının durdurması için çağrı yapılması gerektiğini savunarak, Azerbaycan'a ABD askeri yardımının durması gerektiğini öne sürdü. Kardashian bir skandala daha imza atarak Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını çağrısında da bulundu.

Tepki yağdı

Kim Kardashian'a, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki geldi.

Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde Ermenistan, Azerbaycan'a haince saldırmış ve bu saldırıda siviller şehit olmuştu. Bunun üzerine sivil halkı korumak isteyen Azerbaycan karşı saldırıya geçmiş ve yıllardır işgal altında olan köyleri Ermeni işgalinden kurtarmıştı.