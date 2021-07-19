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Dünya Kim Jong'dan gençlere tehdit! 'Bunu yapanı asarım'
Dünya

Kim Jong'dan gençlere tehdit! 'Bunu yapanı asarım'

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesindeki gençlere yönelik yabancı etkisine dikkat çekerek, Güney Kore, Japonya ya da ABD medyasına ait ürünler bulunduran kişileri hapisten idama kadar cezalandıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:32:00 -
Kim Jong'dan gençlere tehdit! 'Bunu yapanı asarım'

Son dönemde verdiği kilolarla eski görüntüsünden eser kalmayan ve sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde yabancı etkisine karşı harekete geçti.

Kuzey Kore devlet medyası, gençleri başta Güney Kore olmak üzere yabancı ülkelerin argo kelimelerini kullanmamaları konusunda uyardı. Söz konusu çağrıda Güney Kore’nin modası, saç stilleri ve müziğinden de uzak durulması gerektiği belirtildi.

Bu uyarılara uymayanları ciddi yaptırımlar bekliyor. Yeni çıkarılan yasalar uyarınca yabancı etkisinin sonu hapis ya da idam cezasına kadar uzanıyor. Rodong Sinmun gazetesi Güney Kore pop kültürüne ilişkin yer verdiği haberde, “Burjuvazinin renkli tabelaları altındaki ideolojik ve kültürel nüfuz etme, elinde silah olan bir düşmandan daha tehlikeli” ifadeleri kullanıldı.

En büyük tehdit

Güney Kore’den dünyaya yayılan müzik türü K-Pop’u gençlik için yozlaşmaya yol açan bir tür kansere benzeten Kuzey Kore lideri, ülkesinde yabancı etkisini en büyük tehdit olarak görüyor. Güney Kore, Japonya ya da ABD medyasına ait unsurlara sahip olan kişiler ölüm cezasıyla, bunları okuyan ya da izleyen kişiler ise 15 yıl esir kampında kalma riskiyle karşı karşıya.

"Sonu olabileceğini biliyor"

Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yang Moo-jin, İsviçre’de eğitim gören Kim Jong-un’un batı kültürünün ülkesindeki genç jenerasyonu kolayca etkisi altına alabileceğini ve bunun sosyalist sistem üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinin farkında olduğunu söyledi. Yang Moo-jin, “Bu tip kültürel yönlerin sistemin sonu olabileceğini biliyor. O yüzden bunun önüne geçerek gelecekteki sorunları engellemeye çalışıyor” dedi.

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