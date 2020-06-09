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Dünya

Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi

Koronavirüs salgınına yakalandığı ve ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç hafta sonra ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:28:00 -
Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi

Koronavirüs salgınına yakalandığı ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç haftanın ardından ilk kez görüntülendi.

Sosyal mesafeye uydu

Kim’in toplantıda fiziksel mesafeyi korurken diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi. Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.

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