Kim demiş CHP'li belediyeler çalışmıyor(!) İzmir Belediyesi yenilemeye gitti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakır dövme tekniğiyle yapılan heykelleri zarar görmesi nedeniyle kaldırdı. Zarar gören heykellerin yerine yenileri yerleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini merak edenlere İzmir'i işaret ederken, İzmir'de yapılan çalışmalar CHP'nin vizyonunu ortaya koyuyor.

Zarar gören heykelleri yeniliyorlar

Altyapı ve su sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ve İzmirli vatandaşları bezdiren CHP'li belediye, milletin parasını hizmete harcamak yerine heykellere harcıyor.

İzmir'in 3 farklı noktasına yerleştirilen heykellerin zarar görmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, acil olarak harekete geçti ve zarar gören heykelleri yerinden kaldırdı.

Kaldırılan iki heykelin yerine yeni heykellerin konulması için çalışmalar başlatıldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda İzmir'de, heykel sayım ihalesi gerçekleştirildi. 171 bin 558 lira verilerek İzmir'deki tüm heykeller sayıldı ve hepsi kayıt altına alındı.