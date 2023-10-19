  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Günlük 25 bin varil çıkarılıyor

Şahan Gökbakar’dan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor
Gündem Kilosu yüz binlerce lirayı geçti: Safran çiçek açtı
Gündem

Kilosu yüz binlerce lirayı geçti: Safran çiçek açtı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:09:00 -
Kilosu yüz binlerce lirayı geçti: Safran çiçek açtı

Kilosu 250 bin liradan satılacak olan safran çiçek açmaya başladI

 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safran bitkisi, yaklaşık 20 günlük gecikmenin ardından çiçek açmaya başladı.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenilenden 20 gün sonra çiçek açtı. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın bu yıl hasadı da geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.
Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada iklim değişikliği nedeniyle safranın geç çiçek açtığını belirterek, “Bu demek oluyor ki işte artık 20’sine doğru başladıysa çiçeklenme Kasım’ın 15’ine kadar sürecek. Güzel dolu dolu bir safran dönemimiz olacak” dedi.
Safran Festivali’nin kente çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Ergüder, “Yani safran aldığı coğrafi işaretle hele bu seneki Avrupa işaretinden sonra gerçekten aslında bu kadar yoğun geçmeyen bir dönemi şu anda şehirde yüzde 100’e varan doluluğa getirmemizi sağladı. Biz biraz önce toplantıda da bahsettim. Geçen sene gelen bir sunucumuz için bile bir odayı bulmakta güçlük çektik. Bu da bizim safranla ilgili festivali yaparken ki baştaki hedefimizle ilgili doğru noktaya ulaştığımızı gösteriyor” diye konuştu.

“Gram fiyatının 250 lira olacağını umuyoruz”

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, çiçeklenmenin artacağını aktararak, “Artık yüzlerce, binlerce çiçeği önümüzdeki günlerde tarlalarda görebileceğiz. Tamamen bu arz talep işi. Safrana talep çok var. Yani ürüne talep var. Muhtemelen yeni ürünün gram fiyatının 250 lira olacağını umuyoruz” dedi.

“Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmek isteyen misafirlerimiz var”
Yılmaz, safran hasadının bu yıl geçen yıllara göre 10-15 gün daha az yapılacağını belirterek, “Büyük bir alanda 8 yıldır üretim yapıyorum. Üretim yaptığın Yukarı Çiftlik köyü bir turizm destinasyonu haline geldi. Yurt içinden çok gelen vatandaşımız var ama dünyanın çeşitli yerlerinden gelmek isteyen misafirlerimiz var” şeklinde konuştu.

Doktorluğu bırakıp safran ekimine başladı
Antalya’da doktorluğu bırakarak Safranbolu’ya yerleşip 3 dönümlük alanda safran yetiştirmeye başlayan Nail Eren, “Arkadaşlarla birlikte burada safran ektik. Başlangıç olarak 3 dönümlük arazide yaptık. Amacımız safranı çoğaltarak daha büyük arazilerde üretimini yapmak” dedi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23