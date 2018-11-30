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Kilometrelerce kucağında taşıdı! "Soğuktan titrediğine dayanamadık"

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde doğum sancısı tutan bir inek merada yağış altında doğum yaptı. Doğum sonrası ineğin bıraktığı buzağı, dağ taş demeden kilometrelerce kucakta taşınıp sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Salih Dikeç, "Yavrunun yağmur altında soğuktan titrediğine dayanamadık. Ceketlerimizle sarıp çamur, yağmur demeden 4 kilometre kucakta taşıdık." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:14
Kilometrelerce kucağında taşıdı! "Soğuktan titrediğine dayanamadık"

Olay Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı kırsal alanda bulunan Erkonağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mera alanda otladığı sırada doğum sancısı tutan bir inek, köyden yaklaşık 4 kilometre uzak olan bir alanda doğum yaptı. Doğumunu yapan inek doğurduğu yavrusunu olduğu yerde bırakıp eve geldi. Eve gelen ineğin doğurduğunu fark eden ineğin sahibi köy sakinleri ile birlikte minik buzağıyı aramaya başladı.

Yağmur altında, 4 km uzaklıkta bulundu

Annesinin doğurup bıraktığı buzağı, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Aşırı soğuk ve yağışlı havada buzağıyı bulan Salih Dikeç ve Mustafa Dikeç isimli 2 köy sakini buldukları buzağıya ceket ve montlarını sararak ısıtmaya çalıştı. Herhangi bir taşıtın taş ve kayalık nedeniyle giremediği alanda bulunan buzağı köy sakini 2 genç tarafından yağış ve çamur denmeden 4 kilometre uzaklıkta bulunan köye kucakta taşındı.

Annesini ağır sancıları sonrasından doğurup terk ettiği buzağı köye getirilerek sahibine teslim edildi.

"Dayanamadık"

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Salih Dikeç, “Ben ve yeğenim Mustafa Dikeç merada doğum yapan inek haberini aldık. Şiddetli yağmur vardı ve yollar bayağı çamurluydu. Aşırı yağmur ve çamurdan dolayı yürümekte çok zorlandık. İnek doğurduktan sonra yavrusunu bırakıp, sürüye katılmış ve sürüyle birlikte köye gelmiş. Yavrunun yağmur altında soğuktan titrediğine dayanamadık. Ceketlerimizle sarıp çamur, yağmur demeden 4 kilometre kucakta taşıdık. Köye getirip sahibine teslim ettik” dedi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:14
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