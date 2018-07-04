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Kilolu çocuklar nasıl zayıflayabilir?

Günlük yaşantıda birçok ebeveyn çocuklarının kilolu olduklarından yakınır. Bunun başlıca sebepleri arasında ilerleyen teknolojiyi göstermek gerekir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
Kilolu çocuklar nasıl zayıflayabilir?

KİLOLU ÇOCUKLAR NASIL ZAYIFLAR?

Kilolu çocukların zayıflamasında en büyük görev ebeveynlere düşmektedir. Gerek çocuklarını teşvik etmede gerekse birçok konuda yönlendirmede kendileri etken konumdadırlar. Ebeveynlere düşen görevlerden biri, çocuklarının mümkün olduğunca bilgisayar oyunları ile bağlantısı kesmelidirler. Bunu ani bir şekilde yapamasalar bile günlük belli bir sınır koyabileceklerdir. Böylelikle çocuğun bilgisayar dışında geçirdiği süre artacak ve farklı aktivitelere yönelecektir.

Çocuğun farklı aktivitelere yönlenmesinde de ebeveynin katkısı büyüktür. Bu aşamada bireyler çocuklarının eğilimleri doğrultusunda çocuklarını bir spor aktivitesinde bulundurabilirler. Böylelikle çocuğun sosyal hayatı canlanacağı gibi fiziksel olarak da sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.

Çocukların böyle bir süreç içerisine girmesiyle beslenmeleri de son derece önem kazanmaktadır. Bir çocuğun beslenmesi her zaman anne baba gözetiminde olmalıdır. Örneğin her çocuk abur cubur tüketimini oldukça sevmektedir.

Piyasada bulunan bu türden yiyeceklerin çoğu da sağlıksız olduğundan çocukların bunları tüketmesine izin verilmemelidir. Onun yerine evde bu tarzda yiyecekler yapılabilinir.

Örneğin piyasada bulunan cipslerin sağlıksız olduğuna dair herkes hemfikirdir. Bu tür cipsler çocukların aşırı derecede kilo almasına neden olduğu gibi, sağlıklarıyla da oynamaktadır. Vücut bağışıklığını düşürerek çocukları çok daha kolay hastalanabilir hale getirmektedir.

Çocuk bu tür yiyecekleri çok istemiş ise ebeveynler evde patatesi ince ince dilimleyip tuz baharatla harmanlayıp yağda kızartabilirler. Böylelikle hazır halde bulunan cipsten çok da sağlıklısı yapılmış olunur.

Kilolu çocuklar bu yaşlarda kilolarından dolayı dalga geçilme unsuru olabilmektedirler. Bu durum çocukta büyük travmalara yol açmaktadır. Ebeveyn böyle bir durum sezdiği zaman mutlaka bir psikolog ile görüşme sağlanmalıdır.

Psikolog yardımı ile çocuğa kilonun zararlı bir şey olduğu anlatılabilinir. Böylelikle çocuk da kendi isteği ile zayıflama yoluna gidebilir. Eğer çocuklar da zayıflama konusunda istekliyseler çok daha hızlı sürede etkin sonuçlar alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
  1. sağlık
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  3. zayıflama yöntemleri
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