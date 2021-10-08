Kilo vermek isteyenler bu kürü deneyebilir

Kilo vermek isteyenler için harika bir kür tedavi yöntemi uygulanabilir. Onun için bu küre bakıp sağlığınızı da riske atmayarak bu kürü yapabilir ve kilo vermede etkin bir yöntem izleyebilirsiniz.

Evde yapılan doğal kürler sağlık sorunlarını çözmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle de soğan suyu kürü doğru bir şekilde yapıldığında kilo vermede de oldukça etkilidir.

Fazla kilosu olan kişiler soğan kürünü uygulayarak kısa sürede kilo verebilirler. Bunun yanı sıra polikistik over problemi yaşayan kişiler ile menopoza giren kadınlar da soğan kürünü uygulayabilirler.

Günümüzde bazı hastalıkların önlenmesi için soğan suyu kürü kullanılabilir. Özellikle polikistik over sendromunu önlemek için hazırlanan soğan suyu kürü doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Bunun için de birkaç detaya çok dikkat etmek lazım. Öncelikle yemeklik orta boy bir kuru soğan kabuğuyla birlikte sirkeli suda bekletilir. İyice dezenfekte olan soğan daha sonra soğan suyu kürü için kullanılır. Bu kürün etkili olması için de soğan kabuğu ile birlikte kullanılmalıdır.

Sirkeli suda bekletilen soğan dört parçaya bölünür. Bir kabın içinde kaynatılan klorsuz suyun içerisine dörde bölünen soğan eklenir. Bu halde soğan yaklaşık beş dakika iyice kaynatılır. Hazırlanan bu soğan suyu sabah ve akşam boyu aç karnına içilir. Bu küre ise 15 gün boyunca devam edilir. Soğan kürü mutlaka 6 aydan önce tekrar edilmemelidir.

Soğan suyu kürü doğal bir şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Bu kür doğru bir şekilde uygulandığı takdirde pek çok hastalığın da önüne geçilebilir. Soğan suyu kürü mutlaka doğru bir şekilde hazırlandıktan sonra 15 gün ara vermeden uygulanmalıdır. Soğan suyu kürü kilo vermede oldukça etkilidir.