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Kilo almak için neler yapılmalıdır?

Çoğumuz için kilo vermek nasıl bir sorun ise bazılarımız için ise kilo almaya çalışmak da sorundur. Kilolardan kurtulmak için nasıl “kilo verme diyeti” yapılıyorsa kilo almak için ise “kilo alma diyeti” uygulanmalıdır.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:26
Kilo almak için neler yapılmalıdır?

Zayıflık çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Yetersiz beslenme, düzensiz beslenme alışkanlığı, yeterli besini almadan ağır fiziksel aktivitelerde bulunmak başlıca nedenlerdir.

NOT: Bazı zamanlarda kilo alamamanın altında bir takım hastalıklar gizlidir. Eğer yeterince yediğinize inanıyor ve kilo alamıyorsanız mutlaka bir doktora görünmenizde fayda vardır.

Çünkü tiroidlerinizden kaynaklı hipertiroid iseniz (metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar) kilo almanız vücut tarafından engellenir. Ya da tenya gibi bir takım asalak parazitler kilo almanızı engelleyebilir.

Kilo almak da kilo vermek gibi sağlıklı biçimde yapılması gerekir. Kilo almak sadece çok fazla yemek yemek değildir. Bu şekilde kilo alımı sağlanmaya çalışılırsa, kolesterol yükselmesi, tansiyon bozuklukları gibi vücutta bir takım anormallikler gözlemlenebilir.

-Birden kilo almaya çalışmak yerine zamana yayılan bir kilo alımı, alınan kiloların daha kalıcı olmalarını sağlayacaktır. Kilo alma diyetine başlamadan önce mutlaka metabolizmanızı ölçtürün.

Günde kaç kalori yaktığınız, kilo almak için gerekli kalori miktarını size söyleyecektir. Örneğin günde 2000 cal yakıyorsanız üstünde alacağınız her kalori size kilo olarak dönecektir. Hafta fazladan 500-1000 cal arası fazladan almanız yeterlidir. Bu size 500gr ve 1 kilo arasında olarak geri dönecektir.

-Yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yağ alımı yapmalısınız. Kahvaltılarınızda yumurta ve öğünlerinizde et eksik edilmemelidir. Et yerken fast food yerine mangal eti tercih etmenizde fayda vardır. Protein kas yapımının temel taşıdır.

-Fıstık, leblebi, fındık gibi lezzetli, sağlıklı ve kalorisi yüksek besinleri hiç eksik etmeyin.

-Öğünleri azaltın. Az ve öz olsun.

-Kilo almada normalden biraz daha fazla yemeniz gerekmektedir. Ve mutlaka spor yapılmalı. Yoksa kilolar sadece göbek etrafında toplanır. Spor yaparsanız alınan fazla kiloların vücuda yayılımını sağlarsınız.

NOT: Özellikle ağırlık çalışılmalı. Düzenli spor yaptıkça iştahınız da bir o kadar açılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.


Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:26
  1. sağlık
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  3. kilo alma
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