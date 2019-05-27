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Kilo almak için başladığı sporda dünya şampiyonu oldu

Çocukluk yıllarında zayıf olduğu için kilo alma hedefiyle vücut geliştirme sporuna başlayan 25 yaşındaki Mustafa Dombaycı, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliğince KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde edip, altın madalya kazandı - Mustafa Dombaycı: "İlk kez uluslararası bir organizasyonda yarıştım. Şampiyonluğun ardından açtığım Türk bayrağı benim için onur vericiydi, her şeyden öte muhteşem bir andı"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:36
Kilo almak için başladığı sporda dünya şampiyonu oldu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Vücut geliştirme sporuna çocukluk yıllarında kilo alma hedefiyle başlayıp bu alanda kendisini geliştiren 25 yaşındaki Mustafa Dombaycı, katıldığı ilk uluslararası organizasyonda dünya şampiyonluğuna uzandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 14 yaşındayken çok zayıf olduğu için vücut geliştirme sporuna başlayan Dombaycı, yaklaşık 4 yıl süren uğraşının ardından fiziki olarak hedeflediği görünüme kavuştu.

Dombaycı, üniversite eğitimini almak için geldiği Mersin'de de bu spordan kopmayarak kendisini geliştirdi.

Bir süre sonra kentteki bazı spor salonlarında yarı zamanlı olarak fitness antrenörlüğü yapmaya da başlayan Dombaycı, bu sırada çeşitli ulusal organizasyonlara katılarak, dereceler elde etti.

Mustafa Dombaycı, bu yıl ilk kez bir uluslararası organizasyona katılarak, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliği (WABBA) tarafından 18-19 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kendi kategorisinde 8 ülkeden 15 sporcuyla jüri karşısına çıkan Dombaycı, sahne performansıyla kategorisinde dünya şampiyonu olup, altın madalya kazandı.


- "Türk bayrağını açmak onur vericiydi"


Mustafa Dombaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken çok zayıf olduğu yıllarda kilo almak isteyince vücut geliştirme sporuyla tanışınca hayatının farklı bir yönde ilerlediğini söyledi.

Uzun yıllardır fitness yaptığını anlatan Dombaycı, hem antrenörlük yaptığını hem de birçok ulusal organizasyona katılıp, çeşitli dereceler elde ettiğini kaydetti.

KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'yla ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarıştığını ifade eden Dombaycı, "Benim için çok iyi deneyim oldu. Kendi kategorimde birçok ülkeden 15 sporcuyla yarıştım. Onların arasından birinci olmak beni çok mutlu etti, gururlandırdı. İlk kez uluslararası bir organizasyonda yarıştım. Şampiyonluğun ardından açtığım Türk bayrağı benim için onur vericiydi, her şeyden öte muhteşem bir andı." diye konuştu.

Dombaycı, vücut geliştirme sporunun olimpik olmaması nedeniyle "amatör" bir spor olarak bilindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak her geçen yıl biraz daha ileriye gidiyoruz. Sporcular ve antrenörler olarak daha çok bilinçlenmeye başladık. Geleceğe umutla bakabiliyoruz çünkü vücut geliştirme her sene gittikçe gelişiyor. En büyük hedefim, dünyanın en büyük vücut geliştirme şampiyonası olarak nitelendirilen, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Mr. Olympia Şampiyonası'na katılmak."

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:36
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