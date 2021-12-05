Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi
Ev yapımı diyet cipsi tarifi...
Kilo aldırmayan ev yapımı cipsi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Ev Yapımı Diyet Mısır Cipsi tarifi
Malzemeler
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 su bardağı un
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Su
Baharatlar;
- Toz soğan
- Sarımsak tozu
- Toz biber
- İsteğe göre kekik, nane, pul biber, karabiber
Sosu için;
- Labne veya mascarpone peyniri
- Kuru dereotu
- Biraz mayonez
Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi yapılışı
Mısır unu, unu ve zeytinyağını bir kaba alıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Üstünü örtüp 20 dk oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Sonra tezgahın veye masanın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. Üzerine baharatları serpiyoruz. İstediğiniz şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. 200 derecede 3-6 dk pişiriyoruz. Kontrol edin çabuk yanabilir. Afiyet olsun.