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Kadın - Aile Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi
Kadın - Aile

Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi

Ev yapımı diyet cipsi tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:21:00 -
Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi

Kilo aldırmayan ev yapımı cipsi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Ev Yapımı Diyet Mısır Cipsi tarifi

Malzemeler

  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı un
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Su

Baharatlar;

  • Toz soğan
  • Sarımsak tozu
  • Toz biber
  • İsteğe göre kekik, nane, pul biber, karabiber 

Sosu için;

  • Labne veya mascarpone peyniri
  • Kuru dereotu
  • Biraz mayonez

Kilo aldırmayan ev yapımı cips tarifi yapılışı

Mısır unu, unu ve zeytinyağını bir kaba alıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Üstünü örtüp 20 dk oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Sonra tezgahın veye masanın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. Üzerine baharatları serpiyoruz. İstediğiniz şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. 200 derecede 3-6 dk pişiriyoruz. Kontrol edin çabuk yanabilir. Afiyet olsun.

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