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'Kilit kavşak' yine kilit oldu

Tam 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar milim milim ilerledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 01:41:00 -
'Kilit kavşak' yine kilit oldu

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, pazar akşamı trafik yoğunluğuna takıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, araçlar tampon tampona ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamak için yoğun mesai harcadı. Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece geç saatlerine kadar sürdü.

Samsun-Ankara, Kayseri-Kırıkkale kara yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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