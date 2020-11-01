  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
Aktüel

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:27:55 -
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

KIRIKKALE (AA) - Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ile hafta sonunu birleştirenlerin araçlarıyla dönüşe geçmesi nedeniyle "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarına anında müdahale eden ekipler, önemli kavşaklarda trafiği kontorl altında tutarak yoğunluk oluşmasına engel oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!
Siyaset

Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, bir dönem başbakanı olduğu iktidara şoke eden bir hakarette bulundu...
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yayın organı gibi hareket eden karanlık Oda TV, bir nikah paylaşımı üzerinden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay