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Kilit isim tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker'in tutuklanmasına karar verildi.

07 Mart 2019 Perşembe 06:09
Kilit isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden sahte kimlikle yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker'i “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.

Örgüt adına yurt dışında faaliyette bulunduğu belirtilen şüpheli Berker'in, FETÖ/PDY örgütü ile Adnan Oktar arasında irtibatı sağlayan kişilerden olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün sempatizanları ile görüştüğü, onların adına kayıtlı olan taşınmazları hisse karşılığında sattıkları ancak örgüt sempatizanlarına hisselerini vermeyerek mağdur olmalarına sebebiyet verdiği, buradan elde ettiği geliri de örgüte aktardığı, örgütün kanalında program yapan şüphelinin 5 müştekiye yönelik “cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berker'in tutuklanmasına karar verdi.Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..daha fazla video için

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:09
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Adnan Oktar
  4. Altuğ Müştak Berker
  5. FETÖ

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