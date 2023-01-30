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Gündem Kilis'te DEAŞ operasyonu
Gündem

Kilis'te DEAŞ operasyonu

Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 20:28:00 - 2023-01-30 20:31:52
Kilis'te DEAŞ operasyonu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren kişiler tespit etti.

Silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik icra edilen 3 ayrı operasyonda toplamda 5 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şahıslardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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