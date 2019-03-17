0553 313 94 23

Kilis’te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

17 Mart 2019 Pazar 10:23
Kilis’te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çekti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır'da terör operasyonu
    1. Iğdır'da terör operasyonu
    2. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
    3. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    4. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    5. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    6. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    7. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    8. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    9. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    10. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    11. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    12. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    13. Ayasofya’da dev protesto
    14. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    15. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    16. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    17. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    18. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    19. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    20. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu