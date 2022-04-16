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Siyaset Kilis'te yetimlere iftar
Siyaset

Kilis'te yetimlere iftar

Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 20:33:00 -
Kilis'te yetimlere iftar

Valilik ve hayırsever iş adamı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı Ömer Faruk Yonucuoğlu da 1500 kişiye yemek ikramında bulunulduğunu, ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.

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