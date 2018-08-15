Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli yaralı
Kontrolden çıkan bir kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada kamyonetteki Suriyeli 7 kişi yaralandı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:49
Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada sürücü Muhammet Hallebiye ile araçta bulunan Suriye uyruklu Şerif Hallebiye (7), Abdu El Hassan (6), Ali El Hassan (25), Yusuf Hallabiye (12), Hasan Hallebiye (3) ve Abdullah El Fettah Hallabiye (5) yaralandı.
Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı.
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