Kilis'te DEAŞ üyesi iki kadın zanlı yakalandı
KİLİS (AA) - Kilis'te yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli yakalandı.
Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki zanlının yasa dışı yollardan yurda gireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Hudut birliği askerleriyle Duruca köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu Y.K. ve M.R'yi yanlarındaki 5 çocukla ülkeye girdikleri sırada yakaladı.
Kırgızistan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.