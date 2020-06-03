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Aktüel

Kilis’te çocuklar dışarı çıktı

Kilis’te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra aileler çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkarken caddelerde yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:50:34 -
Kilis’te çocuklar dışarı çıktı

Kilis’te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra aileler çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkarken caddelerde yoğunluk yaşandı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp dışarı çıktı. Kilis’te caddelerde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler çocukları ile alışveriş yaptı, bazıları da çocuklarını gezdirdi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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