0553 313 94 23

Kilis'te 2 DAEŞ üyesi tutuklandı!

Kilis'te düzenlenen terör operasyonunda, eli kanlı terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
Kilis'te 2 DAEŞ üyesi tutuklandı!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu F.B. ile B.B.’nin terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, savcılık kararıyla şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan F.B. ile B.B., sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
  1. Kilis
  2. DAEŞ örgütü
  3. DAEŞ operasyonu
  4. tutuklama
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da iş dünyası güveni beklentilerin altında düştü
    1. Almanya'da iş dünyası güveni..
    2. İşkence yapıldığı iddia edilen eşek..
    3. Sivas'taki tren kazası
    4. Kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına..
    5. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    6. Köylüler şoke oldu! Hep birlikte..
    7. İtfaiye eri yanan evde Türk bayrağını..
    8. İki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı
    9. İzmir'de iki belediye otobüsü..
    10. Kilis'te 2 DAEŞ üyesi tutuklandı!
    11. Ligin gol kralı Fenerbahçe'yi tek..
    12. Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu
    13. CHP Karamolloğlu ziyaretinden eli boş..
    14. Ankara'da 'soğan' operasyonu! Tam 1300..
    15. Cinlerden korunmak için dua okutarak..
    16. Doğu Karadeniz ve Güneydoğulu kadınlar..
    17. Görgü tanıkları askeri helikopter..
    18. Atakan Aksoy kimdir?
    19. 7 öğrenci okulda yediği pastadan..
    20. Denize düşen İranlı kurtarıldı
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı