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Aktüel Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:06:41 -
Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ekrem Çetin ve Çaylak mahallelerinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemler için Kilis İl Göç Müdürlüğüne götürüldü.

Olaylı ilgili bir sürücü gözaltına alındı, kaçan diğer sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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