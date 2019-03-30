'Kiliseye saldıracaklardı' bahanesiyle 30 kişiye hapis cezası! Mısır'ın İskenderiye şehrinde bir kiliseye saldırı planlamakla suçlanan 30 kişi hapis cezalarına çarptırıldı.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde bir kiliseye saldırı planlamakla suçlanan 30 kişi hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme yetkilileri, yargılanan kişilerin DAEŞ'in fikirlerinden etkilendiğini, yurtdışında ve Mısır içerisinde eğitim gördüklerini iddia etti. Mahkemede 20 kişi doğrudan, 10 kişi ise gıyabında yargılandı. 30 kişi 10 yıldan müebbete kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Kiliseye planlandığı iddia edilen saldırılar gerçekleşmemişti. Mısır'da birçok davada yargılanan kişilere suçlamaların zorla kabul ettirildiği biliniyor. Kaynak: Mepa News

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