Kiliseler birbirine girdi! Hristiyan dünyasında kavga büyüyor

Ukrayna'nın milli değerlerini savunacak bağımsız kilise kurma isteği, Fener Rum Patrikhanesi ve Rus Ortodoks Patrikhanesi arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Kiev Patrikhanesi'ne destek verdiklerini belirten Fener Rum Patrikhanesi, Rusya'dan gelen baskılara karşı direneceklerini söyledi.

Euronews'in haberine göre İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir yetkili, Rus Ortodoks Kilisesi'nden kendilerine ulaşan ve Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmaya çağıran mektubu incelediklerini ve kısaca yanıtlayacaklarını söyledi. Yetkili, yanıt mektubunun içeriğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

Ortodoks kiliselerinin konuyu tartışmaları için toplanmalarından yana olmayacağız.

Neler olmuştu?

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi, bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti. İstanbul'daki patrikhane de nisan ayında resmen süreci ele alma kararı vermişti.

Neden bağımsızlık istiyor?

Ukrayna’nın Rusya etkisinden “bağımsız bir kilise” istemesinin bugünkü siyasi çekişmelerin yanı sıra tarihi boyutu da bulunuyor. Bugünkü tartışmaların önemli olmasının nedenlerinden biri Orta Çağ'ın başlarında Hristiyanlığın bugünkü Slav coğrafyasının büyük bölümüne Kiev üzerinden yayılmış olması.

Hristiyanlık, henüz Rusya ya da Ukrayna devletlerinin olmadığı 10’uncu yüzyılda Doğu Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyine ulaştı. Bugünkü Ukrayna daha sonra Rus İmparatorluğu'nun içinde yer aldı ve 17’nci yüzyılda Ukrayna Kilisesi Moskova’nın etkisi altına girdi.

Sovyet döneminde kiliselerin etkileri azaldı ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra Kiev’in milli bir kimlik oluşturma çabasıyla “bağımsız bir Ukrayna Kilisesi” oluşturma fikri öne çıktı. Bu nedenle Ukraynalı önde gelen bazı din adamları Kiev Patrikhanesinin Moskova’nın etkisinden kurtulmasını ve bağımsız olmasını istediler. Ukrayna’da bugün iktidarda bulunan Batı yanlısı yönetim de bu fikri destekliyor.