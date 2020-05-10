Kilis Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş ve üzeri vatandaşları yalnız bırakmadı

KİLİS (AA) - Kilis'te, valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, uzun bir aradan sonra sokağa çıkmalarına 11.00-15.00 saatlerinde serbestlik getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşları yalnız bırakmadı.

Aralarında polis, jandarma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi ve yakınları uzakta olan 65 yaş üzeri vatandaşları ziyaret ederek onlarla zaman geçirdi.

Kadınların Anneler Günü'nü de kutlayan ekipler, daha sonra ziyaret ettikleri vatandaşlarla yürüyüş yaptı, beraber parka gidip zaman geçirmelerine yardımcı oldu.

Kilis Vefa Sosyal Destek Merkezi Sorumlusu Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birimin, kurulduğu ilk günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

Çelik, tespit ettikleri kimsesiz veya yakınları uzakta olan yaşlı bireylerin, dışarıya çıkmalarına yardımcı olmak ve onlarla zaman geçirmek adına böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi ve fiziksel anlamda sorunları olan vatandaşlarımızın en azından kısıtlamanın kaldırıldığı saatlerde rehabilite olması adına sokağa çıkarak hava almalarının olumlu olacağını düşündük." dedi.

Yaşlıları şehir merkezi ve köylerde sokağa çıkardıklarını ve onlarla sohbet ettiklerini dile getiren Çelik, aynı zamanda Anneler Günü dolayısıyla gittikleri bölgedeki kadınlara çiçek dağıttıklarını ifade etti.

70 yaşındaki Meryem Can da Anneler Günü'nde böyle bir sürprizin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "İyi ki askerimiz varmış, iyi ki Cumhurbaşkanımız varmış, hepsinden Allah razı olsun memnunum. Çiçek de getirdi asker oğullarım. Allah onlardan razı olsun, kendilerinin çocukları da onlara böyle yapsın. Sağ olsunlar, çiçeği verdikleri zaman duygulandım." diye konuştu.

65 yaşındaki Nurgül Karabaş da 20 yıl önce eşini kaybettiğini ve çocukları olmadığı için yanız yaşadığını söyledi.

Karabaş, çocukları olmadığı için bugün hiç ziyaretçi beklemediğini anlatarak, elinde çiçekle jandarmayı karşısında görünce çok şaşırdığını ve duygulandığını kaydetti.