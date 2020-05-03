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Aktüel

Kilis ve Adıyaman'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:32:53 -
Kilis ve Adıyaman'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

KİLİS (AA) - Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmayan Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kilis kent merkezindeki cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu görüldü.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için maske ve eldiven takarak dışarı çıktıkları görüdü.

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