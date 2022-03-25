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Oruç Kilis Ramazan imsakiyesi 2022 sahur vakti iftar saati! Kilis'te oruç saat kaçta açılacak?
Oruç

Kilis Ramazan imsakiyesi 2022 sahur vakti iftar saati! Kilis'te oruç saat kaçta açılacak?

Kilis 2022 Ramazan İmsakiyesi! On bir ayın sultanı Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Rabbimiz’e sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayının manevi iklimine yetiştiren Rabbimiz İnşaAllah Ramazan Bayramına da yetiştirir. 2022 Ramazan İmsakiyesi Kilis için belli oldu. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ümmeti Muhammet bu yılki ilk sahura kalkacak. Kilisliler de Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi sahur vakti, iftar saati, imsak saati ile sabah ezanı ve akşam ezan vakitlerini sorgulamaya başladı. Peki Kilis’te sabah ezanı kaçta okunacak? Kilis sahur saat kaçta bitiyor? Kilis’te akşam ezan saati kaçta? Kilis orucu saat kaçta açacak? İşte 2022 Niğde iftar ve sahur saati...

Yeniakit Publisher
2022-03-25 17:14:00 - 2022-03-25 17:15:08
Kilis Ramazan imsakiyesi 2022 sahur vakti iftar saati! Kilis'te oruç saat kaçta açılacak?

Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Kilis imsakiyesi çıktı iftar saatleri ve sahur imsak vakti belli oldu. Diyanet 2022 imsakiyesine göre iftara ne kadar kaldı imsak saat kaçta?

Kilis'te lk sahur vakti 04.48'de olurken iftar vakti ise 19.01'dde olacak. Kilis'te Ramazan Bayram namazı ise 06.08'te kılınacak. 2022 Kilis Ramazan imsakiyesi. Kilis iftar saatleri saat kaçta? Kilis'te sahur saat kaçta? Kilis sahur ve iftar vakitleri, Kilis'te ezan ve namaz saatleri...

Kilis sahur vakti iftar saati 2022!

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