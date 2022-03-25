Kilis Ramazan imsakiyesi 2022 sahur vakti iftar saati! Kilis'te oruç saat kaçta açılacak?

Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Kilis imsakiyesi çıktı iftar saatleri ve sahur imsak vakti belli oldu. Diyanet 2022 imsakiyesine göre iftara ne kadar kaldı imsak saat kaçta?

Kilis'te lk sahur vakti 04.48'de olurken iftar vakti ise 19.01'dde olacak. Kilis'te Ramazan Bayram namazı ise 06.08'te kılınacak. 2022 Kilis Ramazan imsakiyesi. Kilis iftar saatleri saat kaçta? Kilis'te sahur saat kaçta? Kilis sahur ve iftar vakitleri, Kilis'te ezan ve namaz saatleri...

Kilis sahur vakti iftar saati 2022!