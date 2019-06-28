Kilis 7 Aralık Üniversitesinden Organik Sabun Üretimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İTAMER) bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden zeytinyağı, katma değeri yüksek doğal, katı, sıvı ve köpük sabun olarak değerlendiriliyor.

Çalışma ile son yıllarda kimyasal olarak üretilen ve zamanla insan sağlığını tehlikeye sokan ürünlere, doğal ve organik alternatifler sağlamak, üretim miktarı artan zeytinyağlarını değerlendirerek katma değeri yüksek olan doğal ve organik sabun ürünlerine dönüştürmek ve insan sağlığı açısından faydalı hale getirmek amaçlanıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İTAMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Bülent Arpacı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kilis’te zeytincilik yüzyıllardır yapılan meslek gruplarından biridir. Zeytin ve zeytinyağı, halkın geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Birim alana düşen zeytin ağacı bakımından Türkiye’de 2. sırada yer alan ilimizde rekoltenin yüksek olduğu yıllarda kaliteli yağlardan katma değeri yüksek doğal ve organik sabun üretimi çalışmalarımızı başlattık” dedi.