  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! O görüntülere inceleme kararı
Gündem

Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! O görüntülere inceleme kararı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 12:19:00 -
Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! O görüntülere inceleme kararı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla slogan atarak ant içmişti. Gündem olan olay hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynakları, "Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23