Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! O görüntülere inceleme kararı
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla slogan atarak ant içmişti. Gündem olan olay hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık kaynakları, "Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.