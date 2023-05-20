Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın Erdoğan paylaşımları gündem oldu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yaşadığı sandık hezimetinden sonra başdanışmanını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve getirdiği Cevdet Nasıranlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımları gündem oldu.
Topyekün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta da sandığa gömülünce ekibini değiştirmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı oldu.
Nasıranlı’nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyici paylaşımları ortaya çıktı. Cevdet Nasıranlı'nın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Nasıranlı gündem olan paylaşımlarını silerek sosyal medya hesabında temizliğe gitti.