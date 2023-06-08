Kılıçdaroğlu'nun tiye alındığı bomba video! 'Bu sefer kesin dediler'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki 13. seçim mağlubiyeti sosyal medyada dikkat çeken bir videoyla tiye alındı.
Videoda, polis rolündeki kişiye montajlanan Recep Tayyip Erdoğan bir kapıyı çalıyor. Evin kapısını ise Kılıçdaroğlu şeklinde montajlanan kişi açıyor.
Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi attığı mesajların nedeni soruluyor.
Kılıçdaroğlu soruya, "Bu sefer kesin kazanırsın dediler" cevabını verdikten sonra tutuklanıyor.
Video günün en çok izlenip paylaşılanları arasına girdi.
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