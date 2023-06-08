  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Kılıçdaroğlu'nun tiye alındığı bomba video! 'Bu sefer kesin dediler'
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun tiye alındığı bomba video! 'Bu sefer kesin dediler'

Yeniakit Publisher
2023-06-08 22:38:00 - 2023-06-08 22:40:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki 13. seçim mağlubiyeti sosyal medyada dikkat çeken bir videoyla tiye alındı.

Videoda, polis rolündeki kişiye montajlanan Recep Tayyip Erdoğan bir kapıyı çalıyor. Evin kapısını ise Kılıçdaroğlu şeklinde montajlanan kişi açıyor.

Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi attığı mesajların nedeni soruluyor.

Kılıçdaroğlu soruya, "Bu sefer kesin kazanırsın dediler" cevabını verdikten sonra tutuklanıyor.

Video günün en çok izlenip paylaşılanları arasına girdi.

Oda TV yazarından ilginç yazı! Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu çiftinin soyadları da bilindiği gibi değilmiş!
Oda TV yazarından ilginç yazı! Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu çiftinin soyadları da bilindiği gibi değilmiş!

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oda TV yazarından ilginç yazı! Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu çiftinin soyadları da bilindiği gibi değilmiş!

CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..
CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..

Siyaset

CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..

Kılıçdaroğlu böyle istedi! Danışmanının maaşına çöken CHP’liye ödül!
Kılıçdaroğlu böyle istedi! Danışmanının maaşına çöken CHP’liye ödül!

Siyaset

Kılıçdaroğlu böyle istedi! Danışmanının maaşına çöken CHP’liye ödül!

Dikkat çeken anket! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor
Dikkat çeken anket! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor

Siyaset

Dikkat çeken anket! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23