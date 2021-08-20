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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile mi söyledi? CHP'li Salıcı parti örgütüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile mi söyledi? CHP'li Salıcı parti örgütüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:25:00 -
Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile mi söyledi? CHP'li Salıcı parti örgütüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir'de CHP 12. Bölge Toplantısı’nda parti örgütleri ile bir araya geldi. Toplantının bir kısmı basına kapalı gerçekleştirildi. Burada Salıcı'nın parti örgütüne 'seçime hazır olmaları' yönünde çağrıda bulunduğu öğrenildi.

Yine toplantının basına kapalı bölümünde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, "Bana göre Cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." dediği belirtildi.

CHP'li Salıcı'nın şunları söylediği aktarıldı:

"Genel başkanlar arasında AK Parti’nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Kemal Kılıçdaroğlu."

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