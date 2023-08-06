  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-06 11:31:00 -
Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu

“Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni hamle yapacak. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 'tabanı heyecanlandıracak açıklamasının' tüzükle ilgili olduğu söylenirken, CHP'li isim bu hamleyle, “Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur” mesajı verecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında iki turlu olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle biten seçim, ana muhalefeti ve ittifaklarını derinden sarstı.

Girdiği her seçimden mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık istenmiyor.

Yeni bir hamlenin peşinde...

Birçok partili “değişim” istiyor.

Bu beklentilere rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gitmemekte direniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendi seçtiği delegeleriyle koltuk savaşına giren CHP Lideri, her ne kadar “istifa” çağrılarına kulak tıkasa da, yeni bir hamlenin peşinde…

Son olarak tv100 ekranlarında yayınlanan “Özgür İfade”de gazeteci Cansu Canan Özgen, dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

 

CHP'nin üst düzey yöneticisi anlattı

CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, parti tabanını heyecanlandıracak bir devrim olarak nitelendiriliyor. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek. Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.

“Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur”

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, 'tabanı heyecanlandıracak açıklamasının' tüzükle ilgili olduğu söyleniyor.

Yine kulislerden aktarılana göre, Kılıçdaroğlu bu hamleyle, “Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur” mesajı verecek.

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden oraya çevirdi
Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden oraya çevirdi

Gündem

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden oraya çevirdi

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu

Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu

Oda TV CHP ile kavgasını büyüttü! 'Kılıçdaroğlu beslemesi Tuncay Özkan...'
Oda TV CHP ile kavgasını büyüttü! 'Kılıçdaroğlu beslemesi Tuncay Özkan...'

Medya

Oda TV CHP ile kavgasını büyüttü! 'Kılıçdaroğlu beslemesi Tuncay Özkan...'

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Gündem

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23