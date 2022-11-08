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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Onursuzsun
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Onursuzsun

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "istifa et" çağrısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 20:00:00 -
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Onursuzsun

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı çok sert oldu.

"Kılıçdaroğlu onursuzdur"

Kılıçdaroğlu için "Onursuz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur."

 

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