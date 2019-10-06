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Kılıçdaroğlu'nun sözleri 15 Temmuz'u akıllara getirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şavşat'ta yaptığı konuşmada "Ben de Ülkücüyüm, vatanımı, bayrağımı seviyorum" sözleri Fetullahçı teröristler tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankların arasından sıvıştığı görüntüleri akılllara getirdi. Darbe gecesi Atatürk Havalimanı’ndan tankların kendisine yol vermesiyle geçen Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş ve olayları televizyondan çay eşliğinde seyretmişti.

06 Ekim 2019 Pazar 15:15
Kılıçdaroğlu'nun sözleri 15 Temmuz'u akıllara getirdi

yeniakit.com.tr CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'in Şavşat ilçesinde açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Vatanını, milletini, bayrağını seven herkes Ülkücü'dür. Ben de Ülkücüyüm, vatanımı, bayrağımı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile seçim süreci boyunca kol kola giren ve halkın huzurunu bozan teröristlere tek kelime dahi etmeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, ABD destekli Fetullahçı teröristler tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin kullandığı tankların arasından sıvışarak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine kaçmış ve olayları çay eşliğinde televizyondan seyretmişti.

Tankların önüne ilk ben çıkarım demişti

Kılıçdaroğlu, onlarca vatandaşımızın şehit olduğu, binlerce vatandaşımızın ise yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" demişti. Darbe gecesi millet sokakta destan yazarken Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir radyo programında "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" demişti.

Kılıçdaroğlu daha sonra katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Siz 15 temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu" sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti. Yaptığı açıklamayla milletin aklıyla alay eden Kılıçdaroğlu ne kadar vatansever bir şahsiyet olduğunu bir kez daha göstermişti.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 15:15
  1. Artvin
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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