Kılıçdaroğlu’nun sıfır araba sözü alay konusu oldu!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" ifadeleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan binlerce vatandaş daha önce seçimlerde vatandaştan oy almak için “CHP’ye oy verene traktör bedava” yalanını hatırlatarak CHP’nin oy almak için ortaya attığı yeni bir yalan vurgusu yaptılar.

Paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, “Dikkat çekmek için ikinci traktör vakası” , “Bay Kemal, İkinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım demiş. Şey gibi mi mesela, her çiftçiye bedava traktör sözü verdiğiniz gibi mi, merak ettim” , “Seçim öncesi sizi arayıp traktör otomobil bedava vereceğim ,su , ulaşım ekmek süt elektrik bedava, diyen CHP'lilere şey dolandırıcılara, itibar etmeyin” , “Birisi şuna söyleyebilir mi? Almanların araba yaptığı dönemde, bizim ülkemizde bunun dedeleri şapka takmayan vatandaşlarını asmakla meşgul olduğunu.. Ayrıca aklıma her çiftçiye bedava traktör vaadi geldi. Sahi ne oldu o iş bay kemal” ifadelerini kullandılar.