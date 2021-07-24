  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fernandes GS'de
Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı
Ömer Çelik'ten BM'nin açıklamasına tepki
Biden'dan flaş çıkış: Desteğimiz sürecek
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun "seçim performansı" eşine soruldu... Kahkahayı bastı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun "seçim performansı" eşine soruldu... Kahkahayı bastı

Bugüne dek tam 10 seçim kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerdeki performansı eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu kahkahaya boğdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:00:00 -

10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlatırken şimdiye kadar pek sevinemediklerini söyleyip kahkaha attı.

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybetti.

10 seçim kaybetmesine rağmen, parti içerisindeki kurduğu dikta sistemiyle koltuğunu korumayı başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda seçim gecelerini anlattı.

"Çok fazla sevinemedik" deyip kahkahayı bastı

Selvi Kılıçdaroğlu, "Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz. Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar...(Gülüyor) İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay