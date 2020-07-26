Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi PM anahtar listesinde kimler var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde başörtülü olan Sevgi Kılıç da yer aldı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi PM anahtar listesinde kimler var? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi (PM) isim listeleri açıklandı.
Murat Emir
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Umut Akdoğan
Özgür Karabat
Zeynel Emre
Aysu Bankoğlu
Tahsin Tarhan
Ahmet Akın
Ulaş Karasu
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Ednan Arslan
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Nevaf Bilek
Hüseyin Yaşar
Ali Peri
Hasan Baltacı
Emre Yılmaz
Rahmi Aşkın Türeli
Fazlı Yurter Özcan
Gürsel Tekin
Cemal Canpolat
Ali Er
Deniz Demir
Ali Mahir Başarır
Yaşar Seyman
Necdet Saraç
Sevgi Kılıç
Burhan Saral
Gizem Özcan
Beyza Tekedar
Begüm Değer
Işık Öğütçü
Hüseyin Özkahraman
Mahfuz Yetüt
Ayça Taşkent
Şefik Ok
Oğuz Kaan Salıcı
Bülent Kuşoğlu
Muharrem Erkek
Faik Öztrak
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Gamze Akkuş İlgezdi
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Onursal Adıgüzel
Tuncay Özkan
Yıldırım Kaya
Orhan Sarıbal
Mehmet Akif Hamzaçebi
Tekin Bingöl
Ali Öztunç
Selin Sayek Böke
Gamze Taşçıer
Bülent Tezcan
Erdoğan Toprak
Candan Yüceer
Nuray Akçasoy
Esra Dirican
Bengisu Kadı
Doğan Koşar
Akkız Gizem Işıldak
Neslihan Hancıoğlu
Ahmet Kaya
Celal Çelik
Hakkı Süha Okay
Ebru Küçükaydın
Adnan Demirci
Ayfer Gültekin
Pınar Uzun
Devrim Barış Çelik
Yüksel Mansur Kılınç
Ömer Fethi Gürer
Hatice Güvensoy
Turan Aydoğan
Cem Kaan Parsak
Gizem Sunar
Gökan Zeybek
BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
Lale Karabıyık
Yunus Emre
Fethi Açıkel
Ayşe Eser Danışoğlu
Burhan Şenatalar
Yüksel Taşkın
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
Dr. Aylin Yaman
Prof. Örsan Kunter Öymen
Prof. Hüseyin Tarık Şengül
Onur Akın
Baran Seyhan
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Uğur Bayraktutan
Sezgin Kaya
Cem Artantaş
Süleyman Bülbül
Gülsüm Filorinalı
Bülent Maraklı
Ahmet Örsen Özsoy
Mahir Polat
Mustafa Serdar Soydan
Garip Erdoğan
Bülent Yücetürk
Saniye Gül Barut
Doğuşcan Aygün
Yiğit Acar
Gülşah Deniz Atalar