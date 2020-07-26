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Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi PM anahtar listesinde kimler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde başörtülü olan Sevgi Kılıç da yer aldı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi PM anahtar listesinde kimler var? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:59:00 -
Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi PM anahtar listesinde kimler var?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi (PM) isim listeleri açıklandı.

Murat Emir

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Umut Akdoğan

Özgür Karabat

Zeynel Emre

Aysu Bankoğlu

Tahsin Tarhan

Ahmet Akın

Ulaş Karasu

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Ednan Arslan

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Nevaf Bilek

Hüseyin Yaşar

Ali Peri

Hasan Baltacı

Emre Yılmaz

Rahmi Aşkın Türeli

Fazlı Yurter Özcan

Gürsel Tekin

Cemal Canpolat

Ali Er

Deniz Demir

Ali Mahir Başarır

Yaşar Seyman

Necdet Saraç

Sevgi Kılıç

Burhan Saral

Gizem Özcan

Beyza Tekedar

Begüm Değer

Işık Öğütçü

Hüseyin Özkahraman

Mahfuz Yetüt

Ayça Taşkent

Şefik Ok

Oğuz Kaan Salıcı

Bülent Kuşoğlu

Muharrem Erkek

Faik Öztrak

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Gamze Akkuş İlgezdi

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Aykut Erdoğdu

Ahmet Ünal Çeviköz

Onursal Adıgüzel

Tuncay Özkan

Yıldırım Kaya

Orhan Sarıbal

Mehmet Akif Hamzaçebi

Tekin Bingöl

Ali Öztunç

Selin Sayek Böke

Gamze Taşçıer

Bülent Tezcan

Erdoğan Toprak

Candan Yüceer

Nuray Akçasoy

Esra Dirican

Bengisu Kadı

Doğan Koşar

Akkız Gizem Işıldak

Neslihan Hancıoğlu

Ahmet Kaya

Celal Çelik

Hakkı Süha Okay

Ebru Küçükaydın

Adnan Demirci

Ayfer Gültekin

Pınar Uzun

Devrim Barış Çelik

Yüksel Mansur Kılınç

Ömer Fethi Gürer

Hatice Güvensoy

Turan Aydoğan

Cem Kaan Parsak

Gizem Sunar

Gökan Zeybek

BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

Lale Karabıyık

Yunus Emre

Fethi Açıkel

Ayşe Eser Danışoğlu

Burhan Şenatalar

Yüksel Taşkın

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

Dr. Aylin Yaman

Prof. Örsan Kunter Öymen

Prof. Hüseyin Tarık Şengül

Onur Akın

Baran Seyhan

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Uğur Bayraktutan

Sezgin Kaya

Cem Artantaş

Süleyman Bülbül

Gülsüm Filorinalı

Bülent Maraklı

Ahmet Örsen Özsoy

Mahir Polat

Mustafa Serdar Soydan

Garip Erdoğan

Bülent Yücetürk

Saniye Gül Barut

Doğuşcan Aygün

Yiğit Acar

Gülşah Deniz Atalar

 

 

 

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