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Kılıçdaroğlu'nun korumaları kaza geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında ölümden döndü.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
Kılıçdaroğlu'nun korumaları kaza geçirdi

Bursa Orhangazi’de bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobil ile Bursa’dan Orhangazi’ye gitmek için yola çıktı. Korumalar, Gedelek kavşağını geçtikten 200 metre sonra araçlarını emniyet şeridine park etti.

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinde olduğu öğrenilen sürücü aşağı inmek için kapıyı açtı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen İran plakalı TIR otomobilin kapısına çarptı.

Koruma aracının arkasında bulunan bir başka otomobile de hasar veren TIR güçlükle durabildi. Koruma aracındaki iki koruma kazayı yara almadan atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
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