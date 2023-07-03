Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!

İmamoğlu’nun İstanbul’da bir reklam ajansıyla sosyal medya kampanyalarının yönetilmesi kapsamında anlaştığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk "değişim" çağrısı İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu seçimin ardından Kılıçdaroğlu ile birkaç defa bir araya gelse de CHP Genel Başkanı İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığına aday olacağını açıklayarak genel başkanlık hevesine set koydu.

Ajans yetkilisi: Anlaşmaya varıldı!

Manifesto hazırlığında olduğu belirtilen İmamoğlu’nun “Değişim Hareketi”ni başlattıktan sonra kampanyasını yürütmek için bir ajans ile de anlaştığı ortaya çıktı. Ajansın Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya yönetimini gerçekleştireceği ifade edilirken Yeniçağ’'ın haberine göre ajans yetkilisi, "Bayramdan önce İmamoğlu’nun ekibiyle bayram sonrası süreçte harekete geçilmesi kapsamında anlaşmaya varıldı. Biz anlaşmamız gereği İmamoğlu’nun sosyal medya kampanyalarını yürüteceğiz ancak kampanyanın içeriği hali hazırda konuşulmuş değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu’na açıktan isyan eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, bugün Ankara’ya doğru yürümeye başladı.

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