Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı Bakan Soylu'dan cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Göç ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin tek tek açıklama yaptı.