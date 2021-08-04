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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı Bakan Soylu'dan cevap!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı Bakan Soylu'dan cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "göçmen" açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından tek tek iftiraları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 09:11:00 -
Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı Bakan Soylu'dan cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Göç ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin tek tek açıklama yaptı.

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Yorumlar

YUSUF YILDIZ

Kamel yalancıyan yürüyen yalan ve iftira makinası.
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