Kılıçdaroğlu'nun hiç 'icraat yapayım' derdi yok! "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı seçilmeleri halinde serbest bırakacaklarını belirtti, "Serbest kalmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.

Kılıçdaroğlu Van'daki belediyeler çalıştayında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeler çalıştayında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı kişilerden oy isterken, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı.

"Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması için bize katılacaksınız"

CHP lideri, terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.

CHP lideri, "Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz." dedi.