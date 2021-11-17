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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" teranesini boşa çıkardı! Erdoğan o görüntüleri izletti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" teranesini boşa çıkardı! Erdoğan o görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "helalleşme turu" safsatasıyla mütedeyyin kesimden oy kapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce "Ne helalleşmesi kardeşim" dediği görüntüleri izletti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:57:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme turu” çıkışı gündemdeki yerini koruyor.

Helalleşme ve yaraları sarma bahanesiyle, “28 Şubatçıların açtıkları yaraları saracağız” diyen ve mütedeyyin kesimin oylarına konmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun söylemleri, son zamanlarda kendisiyle çelişmeye başladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helalleşme” üzerinden sarf ettiği sözlerine tepki gösterip, “Ne helalleşmesi kardeşim” diyen Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ı taklit etmeye çalışması tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda, Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini izletti.

Görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi? Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik iste. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

 

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Yorumlar

Burdurlu

dolar neredeyse 11 tl oldu, hala kılıçdar lafı dinliyoruz.
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