Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' tiyatrosunun özeti: Yaklaşık 300 ay fatura ödeyebileceği tutarı bir gecede otele veriyor!

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası provokasyonunu değerlendirdi.

"Bu tiyatronun arka planına gitmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş." diyen Özkan, "Bunun için Kılıçdaroğlu'nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cahit Özkan şöyle devam etti:

3 ayda elektriği kesilen Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası bin lira, beyefendi İstanbul'da bir otelde geceliğine 100 bin lira ödenmek suretiyle konaklıyor. Yaklaşık 300 ay ödenebilecek faturasının parasını bir gecede harcayan bir lider, kalkıp bugün bir tiyatro oynuyor.



