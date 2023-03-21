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Gündem Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" olarak geçtiği yönündeki iddialara AK Parti'den sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 01:13:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların, tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını iddia etti.

Söz konusu açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi;

"Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP'ye yaptığı ziyarette TBMM tutanaklarında kullanılan dil ile ilgili olarak sarfettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP'ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir."


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