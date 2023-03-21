Kılıçdaroğlu'nun 'bilinmeyen dil' sözlerine AK Parti'den sert tepki! Yine yalan söylediği ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" olarak geçtiği yönündeki iddialara AK Parti'den sert tepki geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.
TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların, tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını iddia etti.
Söz konusu açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi;
"Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP'ye yaptığı ziyarette TBMM tutanaklarında kullanılan dil ile ilgili olarak sarfettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP'ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir."
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