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Gündem Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Halk TV'de terör ve terör eylemi tanımı yaparken işin içine devleti de katması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 04:02:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in medya organlarına RTÜK'ün verdiği cezaları "terörize" unsur gibi tanımlayıp AK Parti'yi eleştirdiği ifadeler şu şekilde; Benim anlayışımda terörize etmek mantığı varsa, korkutmak sindirmek anlayışı varsa bu bir terör eylemidir. Şu an AKP iktidarının iki şekilde bu mantığı gerçekleşiyor; Birincisi, davalar yoluyla sindirmeye çalışıyorlar. Benim ağzımdan çıkan bir fikir Halk TV'ye ceza getirebiliyor. Haklı olarak siz hassassınız. Diğer kanallar aynı şekilde. Çekiniyorsunuz. Bu bir korku değil midir. Bu bir terör değil midir. Aslına bakarsanız. Kanallara yönelik bir bastırma ve sindirme değil midir bu.

Gürsel durumu kurtarmaya çalıştı

Gazeteci Kadri Gürsel skandal benzetme sonrası araya girerek "Terör olması için içinde fiziki şiddet olması lazım dolayısıyla mecazi anlamda kullandığınızı zannediyorum terör kavramını" dedi.

FETÖ'den dava açılmıştı

Çelik hakkında geçen yıl 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Çelik’e “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamaları yöneltilen iddianamede “Celal Çelik’in 7 Şubat MİT Kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı ve diğer MİT görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iş birliği içerisinde hareket ediyormuş şeklindeki FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştıkları algının oluşmasına izah edilen eylemleri ile katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri yer almıştı.

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