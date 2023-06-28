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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun avareleri çıldıracak! Karamollaoğlu CHP'nin oy oranını açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun avareleri çıldıracak! Karamollaoğlu CHP'nin oy oranını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 12:26:00 -

Millet İttifakı'nda ipler tamamen koptu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın dağılmasının ardından CHP'nin oy oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan yedili koalisyonda yerel seçimler için istatistikler saçılmaya başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında ana muhalefet partisinin ve ittifaktaki kendileri de dahil diğer küçük partilerin toplam oy oranlarını açıklayarak yerel seçimler öncesi CHP'ye üstü kapalı teklifte bulundu.

CHP'nin aldığı %25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelen oydur

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP'nin aldığı %25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelen oydur. Bu benim kanaati. Bunu da ispatlayacak halim yok. Herkes kendisi 'hadi oradan sende' diyebilir.

Ama bu bana göre gerçek. Çünkü bundan önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %25'i tutturamadı. Onun için biz bazı gerçekleri görmezsek, o zaman cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir konu milletvekili seçimine girdiğiniz zaman aldığını oy ayrı bir konudur."
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