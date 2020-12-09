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Gündem Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:18:00 -
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarını değerlendirdi.

Erdoğan, bir gazetecinin, "Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması geldi. Bu açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

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