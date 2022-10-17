Kılıçdaroğlu'nun ABD sevgisi 'mangır Merdan'ı bile kızdırdı

CHP liderinin açıklamasının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış yaptığını' söyleyen Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD ziyaretinde tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirme yapan CHP lideri, tüm dünyanın Türkiye'nin rolünü övdüğü ortamda, Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söylemişti.

'Savaşta taraf olma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması, partisi tarafından fonlanan medya kuruluşlarında da eleştirisi konusu oldu.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu' vurguladı. CHP liderinin yanlış yaptığını söyleyen Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." diye konuştu.

"Neo-Nazi'yi niye destekliyorsun?"

Yanardağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, Amerikan gezisinin dönüşünde, Ukrayna'yı destekleme açıklaması yaptı. Ben anlamadım niye? Ukrayna'daki Neo-Nazi'yi niye destekleyeceksiniz? Kendi halkına karşı, sivillere karşı soykırım niteliğinde katliamlar uygulamış bir ülkeyi niye destekleyeceksiniz? Zelenski iktidarını niye destekleyeceksiniz?

"İktidar gibi davran"

En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız. Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum."

{relation id:1681953 slug:'muharrem-ince-ve-merdan-yanardagin-serefi-chp-ve-iyi-parti-ile-tuncay-ozkanin-parasi'}