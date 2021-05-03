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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun "15 Temmuz" ile ilgili sözlerine Mehmet Özhaseki'den sert tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun "15 Temmuz" ile ilgili sözlerine Mehmet Özhaseki'den sert tepki

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "15 Temmuz" ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:38:00 -
Kılıçdaroğlu’nun "15 Temmuz" ile ilgili sözlerine Mehmet Özhaseki'den sert tepki

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı, "Tankların yanından geçtim, o da geçseydi" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz gecesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda birlikte çalıştığı Müsteşarlar Yardımcısı’nın da tesadüfen Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu belirten Özhaseki, "İndikten sonra orada ihtilal olduğu belli olmuş, Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar hemen kendilerine söylemişler. Sonradan tankın yanındakiler ile Kılıçdaroğlu’nun ekibinden pazarlığa gidenler olmuş. Kemal Bey'in oradan geçişi pazarlıkla olan bir geçiş" dedi.

Özhaseki, "CHP'deki gelişmeleri ve aynı zamandaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık sonrasındaki adeta bir eksen kayması meselesini bir göz önünde bulundurmak lazım. Aslında söylediği söz bir sıkışmışlığın, bunalmışlığın, daralmışlığın getirdiği dilinden dökülen o andaki aklına gelenler. Gördüğüm şu; Deniz Baykal sonrasında CHP'de eksen kayması oldu. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında direnmek yerine, pazarlıklara girişen ve ne hikmetse sorunsuz bir şekilde havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu aslında Milli İrade’nin karşısındadır. Demokrasiyi savunmak yerine; gizli saklı bir yerlerde kahve içenleri, Milletimiz unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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